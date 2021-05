Lavori ciclabile, in tilt traffico in via Pineta Sacchetti

Traffico in tilt questa mattina sul tratto della pineta Sacchetti di collegamento con l’Ospedale Policlinico Gemelli.

In realtà da molti giorni ormai il traffico si è fatto intenso e insostenibile a causa dei lavori al centro della carreggiata per proseguire il progetto della pista ciclabile che collegherà la Metro A fermata Battistini alla fermata Gemelli del trenino FM3. Il restringimento della carreggiata ad una corsia nel senso di marcia verso la Battistini crea rallentamenti e code di chilometri anche nella Galleria Giovanni XXIII.

Ma questa mattina è bastato un inconveniente in più a paralizzare la zona. Una perdita d’olio in via Francesco Marconi con l’assenza dei vigili agli incroci, che monitorassero il corretto flusso delle auto, in aggiunta al flusso di ingresso al policlinico Gemelli, hanno creato il caos.

Per concludere, superati tutti gli ostacoli le vetture imboccano la Galleria Giovanni XXIII completamente al buio, senza alcun avviso o monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

Roma in questo periodo è in molti punti devastata dai lavori per ipotetici lavori di miglioramento, in un’apparente corsa a fare quello che forse da tempo e in momenti più opportuni andava fatto, o altre zone completamente abbandonate con strade dissestate, se pur centrali e di importante flusso automobilistico, come via Pinciana o via Antonio di San Giuliano (collegamento tra Lungotevere Marcello Diaz e la Galleria Giovanni XXIII) con dossi e cunette laterali che invadono le corsie, causate dalle radici degli alberi.