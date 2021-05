Dal Campidoglio pietra tombale sullo Stadio della Roma a Tor di Valle

La stadio della Roma non si farà a Tor di Valle. ”La giunta oggi ha revocato la delibera che prevedeva la realizzazione dello stadio della As Roma a Tor di Valle. Ora calendarizzeremo il prima possibile il provvedimento in Assemblea capitolina per l’approvazione definitiva”. Lo dichiara il capogruppo capitolino M5s Giuliano Pacetti. La decisione del Campidoglio non è un fulmine a cielo sereno, considerato che a inizio marzo il Campidoglio si era già espresso in questo modo. Positiva la reazione della As Roma.

Ora è possibile per il Campidoglio valutare le proposte che arriveranno dalla società sportiva per andare avanti e costruire il nuovo stadio. Tra le aree che il Campidoglio ste prendendo in considerazione la zona degli ex Mercati Generali all’Ostiense, Tor Vergata, o la ex Fiera di Roma. Ma i comitati del cittadini sono già sul piede di guerra.