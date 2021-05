Lazio, D’Amato: 296 nuovi casi positivi, a Roma sono 168

Il Lazio punta alla zona bianca e anche i dati diffusi poco fa dall’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, mostrano numeri confortanti.

“Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (-470) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 296 nuovi casi positivi (-65), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1.111 (-50)”, spiega l’assessore. “I guariti 1.272, le terapie intensive sono 159 (-6), il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1%. I casi a Roma città sono a quota 168 e oltre il 45% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più del 21% ha completato il percorso vaccinale”.

Sono aperte, intanto, nel Lazio, le prenotazioni per il vaccino anti-Covid anche per gli studenti che devono conseguire il titolo di Qualifica Professionale presso gli Istituti di Formazione Regionali. Anche per questi studenti è possibile prenotare le vaccinazioni su sito https://prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. Le vaccinazioni saranno effettuate presso l’hub prescelto nei giorni 1, 2, e 3 giugno.