Roma, paura sull’autobus: ragazzo ferisce 2 minorenni con martelletto

Con un martelletto infrangivetro ha aggredito e ferito due minorenni sul pullman 916 in transito in via Gregorio VII a Roma. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando gli agenti di polizia sono dovuti intervenire, su richiesta del conducente del mezzo, per fermare e arrestare un 21enne italiano di origini argentine.

L’uomo e’ salito sul mezzo e poco dopo si e’ scagliato contro i ragazzi ospiti di una struttura per minori.

Entrambi colpiti dall’oggetto usato come arma, uno e’ stato medicato e, con una prognosi di 15 giorni, e’ stato affidato al centro, mentre l’atro e’ stato mantenuto sotto osservazione in ospedale. Si ignorano al momento le cause scatenanti dell’aggressione che, al 21enne e’ costato l’arresto per lesioni aggravate.