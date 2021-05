Tranvia Togliatti, ok al progetto da Ponte Mammolo a Cinecittà

“Ecco come sarà il percorso della nuova linea tranviaria su viale Palmiro Togliatti, un collegamento diretto e veloce da Ponte Mammolo alla zona di Cinecittà. Un progetto voluto da cittadini e comitati di quartiere. Noi lo abbiamo inserito nel nostro programma di opere per Roma, ed ora, dopo aver ottenuto i fondi ministeriali, siamo pronti a realizzarlo”. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“La nuova linea sarà lunga 8 chilometri e collegherà la stazione metropolitana di Ponte Mammolo (linea B con quella di Subaugusta (linea A), scambiando con la nuova linea C presso il nodo di Centocelle e con la linea ferroviaria regionale Tiburtina-Tivoli alla fermata Togliatti. E’ un bel progetto atteso da oltre 15 anni, strategico per tutto il quadrante est. Continuiamo ad aumentare la mappa di linee tranviarie pensate per la Capitale”, ha concluso la prima cittadina di Roma.