Alla scoperta di INA casa Tiburtino, l’edilizia innovativa all’est di Roma

Un piccolo gioiello architettonico sulla Tiburtina. Una sorta di borgo che si distingue rispetto al grigiore della speculazione edilizia. E il complesso dell’INA casa Tiburtino, che abbiamo visitato per farvi conoscere un progetto che ancora oggi sarebbe innovativo.

Secondo ArchiDiap, portale del dipartimento di architettura della Sapienza, “il quartiere venne costruito fra il 1949 e il 1954 da Quaroni e Ridolfi, a capo del gruppo costituito dagli architetti C. Aymonino, C. Chiarini, M. Fiorentino, F. Gorio, M. Lanza, S. Lenci, P. Lugli, C. Melograni, G. Menichetti e M. Valori. Il complesso è prevalentemente residenziale ed è realizzato sulla base di tre tipologie definite, ossia: le case a torre (7 piani con 3 o 4 alloggi per piano), le case a schiera (2 o 3 piani) le case in linea (prevalentemente di 4 piani). In aggiunta vi sono 4 edifici commerciali di Ridolfi”. Insomma, architetti di valore che si sono messi a disposizione di alloggi popolari e per il ceto medio.

Il sito dice che “nel progetto dell’impianto viene abbandonata ogni idea di ritmo planimetrico, la strada è la regola che unisce le geometrie irregolari degli edifici, per i quali è stato tenuto in massima considerazione l’orientamento N-S e E-O. L’elemento di base è l’alloggio aggregato in linea in cui alcune abitazioni sono raggiungibili da scale esterne al corpo di fabbrica o disposte lungo il ballatoio. L’andamento è definito da linee spezzate e articolato da slittamenti e rotazioni dei corpi di fabbrica di cui i volumi delle scale rappresentano i fulcri”.

Come scrive la sociologa Irene Ranaldi ci sono varie tipologie di casa:

Le “Case a torre”, alte sette piani, sono distribuite ai margini del quartiere e fanno da contrappunto alle case a schiera basse.

Le “Case a ballatoio” sono una tipologia di case a schiera di tre piani, con un alloggio a piano e un patio da cui prende luce. Gli alloggi ai piani superiori sono distribuiti da un ballatoio, una sorta di strada sopraelevata.

Le case a schiera. L’elemento di base è l’alloggio aggregato in linea in cui alcune abitazioni sono raggiungibili da scale esterne al corpo di fabbrica o disposte lungo il ballatoio.

E anche la parte interna è innovativa per quell’epoca. “Il sistema strutturale è costituito da una muratura continua che condiziona la distribuzione degli alloggi: si ottiene una sequenza di stanze chiuse con disimpegni di piccole dimensioni – scrive ArchiDiap – Alcune abitazioni hanno soggiorno e cucina sullo stesso fronte mentre altre su fronti opposti. Variazioni della tipologia sono date dalla possibilità di avere finestre su tre lati grazie alle rotazioni dei corpi scala, oppure al cambiamento di spessore dei corpi di fabbrica”.

Il piano INA Casa è del 1949. L’intervento voleva favorire, oltre al rilancio dell’attività edilizia, anche l’assorbimento di un considerevole numero di disoccupati e la costruzione di alloggi per le famiglie a basso reddito. Molti hanno definito l’intervento come ispirato alle teorie economiche di Keynes, assumendo come modello di riferimento l’Inghilterra del “Piano Beveridge”.