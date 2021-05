Riapre Villa Celimontana? M5s lo promettono ma la data non c’è

C’è una promessa del Campidoglio. Riaprire la storica Villa Celimontana a fine maggio, ma appunto, ad oggi, è rimasta una promessa, perché non c’è una data precisa. Nel frattempo, la vicina Villa Scipioni è nel degrado, abbandonata a se stessa.

Eleonora Guadagno, M5s, componente della Commissione Ambiente del Campidoglio, afferma: “Passeggiare tra i vialetti e le fitte alberature di Villa Celimontana, respirando la storia nel centro di Roma, immersi in un’oasi naturale di rara bellezza: presto sarà di nuovo possibile. La riapertura parziale della Villa nel Municipio I potrebbe avvenire già per la fine di maggio, a conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell’area e di pulitura dal guano degli uccelli. Si tratta di opere volte a preservarne la bellezza e a ridurre il rischio di rovina di questo bene vincolato, di pubblica utilità”. Dunque, ci siamo? Forse, visto che la stessa Guadagno fa sapere che gli operai sono ancora al lavoro.

Guadagno infatti afferma che “il Dipartimento Tutela Ambientale, che coordina gli interventi, fa sapere che i giardinieri sono al lavoro senza sosta per rendere alla Villa la sua bellezza e la godibilità. La ripulitura è in corso anche nel perimetro in cui sono sistemati i giochi dei bambini (recentemente ripristinati)”.

A pochi centinaia di metri, a Porta Latina, c’è invece Villa o Parco degli Scipioni. Lì l’erba non viene tagliata da mesi, in tante parti è scomparsa da anni, i giochi per i ragazzi sono in parte non agibili. Uno spazio verde punto di riferimento per parte di San Giovanni, e che una decina di anni fa era stato ristrutturato. Lì, come in tanti altri punti di verde della Capitale, a mancare è la manutenzione ordinaria.

E’ nato anche un comitato per tutelare quel polmone verde. La scorsa settimana scrivevano: “Oggi siamo intervenuti per riparare la grata del cancello della casa dell’ex custode del parco che era stata nuovamente sfondata per accedere. Abbiamo chiaramente segnalato agli Enti competenti ed alla polizia Municipale questo atto che viola una proprietà sottoposta a vincolo archeologico”