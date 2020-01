Bambino dove vai se il tuo babbo non c’ha il SUV?

Autogol di FCA a causa dello spot “innevato” per la Jeep Renegade.

La casa automobilistica aggira il vero target, ovvero gli adulti patentati, e delega al bambino e al su ormai inquietante spasimo consumistico e classista il messaggio che durante una nevicata, senza Jeep, non puoi nemmeno andare a scuola.

Difatti il ragazzino, raggiunge incolume e sereno la scuola. Ma (e questo è un frame da libro Cuore) è solo fra i banchi vuoti. Fuori continua a nevicare e gli altri bambini a giocare. Sicuramente la psiche del piccolo protagonista prende una legnata: da un lato l’orgoglio di una famiglia SUV, dall’altro la solitudine nel quale lo ghettizza la sua posizione “privilegiata”.

Domani, quando le strade torneranno percorribili per tutti, lui verrà additato come “sfigato” e “smargiasso”. Verrà deriso per quel SUV che, grazie alla diversità di cilindrata, l’ha messo nella posizione del più sofferto isolamento.

Basta con i bambini usati come mezzo di promozione di un prodotto qualsiasi. Secondo noi anche questo sistema può essere definito “violenza”.