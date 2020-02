Un ministro che è la nostra protezione

Quando in una nazione, come la nostra, martellata dal Coronavirus i casi si moltiplicano e i letti negli ospedali non bastano più, non ci si deve far prendere dal panico perché quando il Ministro della Salute si chiama SPERANZA (Roberto) nulla deve farci più paura….

Dicevano i latini “nomen omen” che significa: 1 nome, 1 destino