Natale senza regole certe

Ahi Ahi!, a te governo irresoluto e precario. Ahi! a te che giochi con aperture e chiusure tanto per ammansire opposizioni e proteste. Ahi! a te che a pochi giorni dalle festività devi ancora decidere se saranno una gran baldoria di virus o se diventeranno, per una volta tanto, un momento di riflessione.

Ahi! a te governo tentenna che ogni giorno cambi le carte in tavole e che non provi pietà per i sudditi ormai, completamente, straniti. Ahi! a te governo che non ti fai bastare gli 887 morti e i 16.999 nuovi contagi di ieri, per prendere una decisione che potrebbe salvare centinaia di vite.

Ahi! a te governo versione Schettino senza “fegato” per mettere in sicurezza l’Italia.

Forse ha ragione il Ministro della salute Roberto Speranza“.. stringere ancora, invece che allentare. Abbiamo davanti ancora tre o quattro mesi difficili, dobbiamo tenere duro”.