Blocco del traffico, S. Valentino si trasforma in un flop

La sbalorditiva perspicacia mentale dei vertici delle istituzioni romane raggiunge il culmine domenica 14 febbraio con il blocco del traffico.

Questo è il regalo ben ponderato dal sindaco Raggi per il misero S. Valentino che comunque si sarebbe abbattuto sulla capitale.

Impossibile raggiungere il centro, se non con i mezzi pubblici straripanti, impossibile per i cuoricini palpitanti farsi un giro mano nella mano e magari entrare nel negozio per scambiarsi il piccolo pegno d’amore, così carico di aspettative.

Ma, i teen, si sa, non li ferma nulla e nessuno. Così il centro si trasformerà, un’altra volta, in uno tsunami umano senza soluzione di continuità e senza alcun distanziamento e precauzione. Così nella domenica ecologia il coronaVirus svolazzerà più fitto che mai ma, senza quel costante rivale che è il traffico cittadino e i conseguenti agenti inquinanti.

Proteste da tutti i fronti