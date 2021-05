Portarifiuti si Panchine no

Belli sono belli, niente da dire.

I nuovi cestini portarifiuti a Roma ricordano, come forma, un antico orcio. C’è da notare che sono posizionati solamente in alcuni punti del Tridentino. Giusto nel centro Città, dove non passa più nessuno. Hanno un che di sforzo creativo (ed economico) che devono aver impegnato i brillanti neuroni del Campidoglio. Richiamano anche un lieve e anticipato movimento pre-elettorale.

Peccato che, però, nessuno abbia pensato di impiantare delle sedute dove un povero cristo possa mangiarsi la pizza o il cornetto.

Così Roma diventerà la Capitale dei portarifiuti artistici ma, con cittadini sfranti o appollaiati su ogni minima sporgenza…vedete voi dove sta la logica e la funzionalità.