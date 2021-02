S. Valentino secondo Vincenzo D’Ascanio

Spunta un gigantesco cuore in via del Babuino. Infiniti fiori colorati e luci per ricordarci con la massima poesia l’avvicinarsi di S. Valentino.

E’ l’ingresso del temporary (fino a domenica) del negozio di Vincenzo D’Ascanio. Fiori ma non solo perchè Vincenzo è un creativo dalle mille idee e realizzazioni. La sua base è a Milano ma, tanto gli piacciono queste piccole sortite in altri ambiti cittadini. Flash fantasiosi e sempre ricchi di spunti che sottolineano con estrosità momenti particolari dell’anno e delle varie location scelte.

Nel carnet di D’Ascanio c’è la soprattutto la creazione di eventi dove il fiore è la costante immancabile intorno al quale viene declinata e sviluppata l'”invenzione” che fa vivere ai presenti un esperienza unica e sempre diversa.

Il negozio di Roma è una nuvola di immagini e sensazioni. Sembra di entrare nella bottega di un mago allegro ed eclettico. I fiori si mischiano ai tanti oggetti unici, il profumo delle fioriture si fonde con i profumi di candele e diffusori inaspettati. Tutto è colore.

Un grande bancone di un’antica pasticceria accoglie il visitatore e le vetrine sono cariche di torte, bon bon e pasticcini ma…tutto è composto con fiori: piccoli e grandi, freschi e dry. Credete una sorpresa nella sorpresa.

Dal soffitto scendono composizioni floreali e lampadine (a basso consumo) che, in onore dell’amore hanno i filamenti rossi ornamentali: love, bacio e cuore.

Tutto è rigorosamente made in Italy (ad eccezione delle candele from USA) in molti casi gli oggetti tipici della tradizione italiana sono rivisitati secondo la fantasia di Vincenzo. Il lock down non è stato facile nemmeno per questo impero profumato ma, D’Ascanio l’ha ribaltato aprendo in rete un sito di consulenze che gira il mondo. Gli americani vanno pazzi per le sue proposte tanto da fargli realizzare a distanza eventi e matrimoni. Il più incredibile si è svolto sull’Isola di Anguilla, nei Caraibi. Pensate tutto, ma proprio tutto è partito in aereo dall’Italia. No, non si può non fare una visita in questo temporary di Via del Babuino perchè tutti i sogni, i desideri e le emozioni ti riempiranno gli occhi e il cuore. E vedrete che è impossibile uscire senza un bouquet esclusivo realizzato sul momento secondo i vostri desideri.