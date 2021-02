GCDS, il nuovo brand in via del Babuino

Una nuova apertura su via del Babuino ci sorride fra le tante serrande chiuse. E stato appena inaugurato il monomarca GCDS. Marchio tanto apprezzato dai teen e non solo.

L’ispirazione è sportiva e comprende praticamente tutte le componenti di un outfit tra lo street e il cool. Punto forte felpe e tute declinate per le 4 stagioni.

Non passano certo inosservate le sneakers che nell’universo delle scarpe “da ginnastica” giocano un ruolo tutto nuovo: trasparenti e fluo o coloratissime con suola ti vedo non ti vedo. Non manca un angolino dedicato alla bigiotteria ed uno per smalti e rossetti.

E’ andata letteralmente a ruba la collezione “manga” e ora ne restano pochi capi che fanno mondo e colore a sè. Il logo GCDS non si può certo ignorare, anzi diventa il vero focus della produzione. La felpa “bandana” è un pezzo dal futuro di sicuro successo. Bene o male tutta la moda del brand, così com’è ora, è di genere indefinito e questo la rende tranquillamente unisex. Solo qualche nuovo capo cerca di allontanarsi dal classico street.

Anche i prezzi dicono la loro e si posizionano in una fascia medio/medio alta. D’altra parte, con tutto il ciarpame che gira incontrastato, la particolarità implica un sacrificio economico maggiore.

Con l’avvicinarsi della bella stagione i colori e i contrasti di GCDS rallegrano lo struscio.