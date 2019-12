Da Jacopa a Trastevere si cena con i produttori

Il neo arrivato ristorante romano Jacopa a Trastevere di cui vi avevamo parlato a giugno scorso (qui il link per chi se lo fosse perso), proporrà una serie di incontri culinari per tutto l’inverno 2019-2020, con l’obiettivo di offrire ai clienti una profonda conoscenza della qualità dei suoi prodotti. I due giovani e talentosi chef Jacopo Ricci e Piero Drago danno il via ad una carrellata di cene-evento il cui protagonista non sarà solo “food” ma anche il “beverage“, con il coinvolgimento anche del cocktail bar di Jacopa. Degustazioni dagli abbinamenti bizzarri ma anche condivisione e apprendimento grazie alla partecipazione delle migliori aziende del territorio con cui Jacopa collabora in stretta sinergia.

Spazio alla creatività che si manifesterà ogni volta con la creazione di abbinamenti diversi ed originali, per attrarre amanti della buona cucina, del buon vino e dei buoni drink. Ludico è l’intento del primo appuntamento dal titolo “una cena spiritosa“, fissato per giovedì 19 dicembre. Questa volta, la ormai nota coppia di cuochi di Jacopa cresciuta nelle cucine de Il Pagliaccio, ha realizzato un menu degustazione di 4 portate studiate per sposarsi con le creazioni del nuovo arrivato bar tender Giordano Ciccolini, ad un prezzo di 48€ per persona.

“Una cena spiritosa” : il Menu di Jacopa

La cena inizierà con un antipasto a base di “manzo, arringa e uova” servito con un “French Fizz”, un cocktail a base di gin, vermouth bianco, amaro Picon, succo di pompelmo e tonica. Un risotto insolito ed originale come prima portata: riso, carne di germano, ginepro e cioccolato. Per accompagnare il piatto l’esperto barman Giordano Ciccolini ha pensato ad un “Pineapple Fashioned“, una miscela di varie qualità di rum, zucchero, bitter alla menta, angostura e liquore alle erbe. Nel secondo e penultimo piatto è dominante lo stile degli chef di Jacopa, affezionati ai sapori forti delle frattaglie. Per la prima degli eventi invernali lo chef propone “fegato di maiale, alloro e albicocche” accompagnato da un 1er Cru de Cognac. E Per finire? gorgonzola e cioccolato con un tipo di rum che subisce un doppio invecchiamento: il primo nelle isole dei Caraibi e il secondo in terra francese.