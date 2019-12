Donne chef contro Vissani con il calendario di Puntarella Rossa

Donne chef contro Gianfranco Vissani. Uno degli chef più noti in Italia e all’estero ha fatto nuovamente parlare di sé dopo a una serie di affermazioni sul ruolo delle donne in cucina a Radio Radio. “Non ce la fanno fisicamente” in cucina, ha detto Vissani.”Io quelle che ho le metto in pasticceria”.

E allora arriva pronta replica delle chef donne con il calendario di “Puntarella Rossa“, una fotogallery, con ritratti ironici autoprodotti dalle stesse chef. Ed eccole allora sollevare enormi zucche, grandi pentole, ceste piene di carciofi o mostrare i muscoli al grido: We can do it! Perché affermano, “il messaggio che passa umilia un’intera generazione di donne chef“, si legge su Puntarella Rossa.