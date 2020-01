Vissani sbarca a Roma con “Il Tuo Vissani”

Gianfranco Vissani sbarca a Roma. Lo scrive il sito Gugsto.it in cui si legge che “Il Tuo Vissani” – questo il nome del ristorante – aprira’ a febbraio a Piazza di S. Pantaleo, nei locali che fino a dicembre ospitavano “Pantaleo Food Wine Mixology”. Il punto e’ strategico per la vicinanza di Piazza Navona e Campo de’ Fiori e il via vai di pubblico che ne consegue. La cucina avra’ certamente l’impronta gourmet dello Chef stellato, diventato celebre per il risotto di “Porta a Porta” con l’allora presidente del Consiglio Massimo D’Alema (che lo chiamava “il Maestro”).

L’alta cucina del ristorante umbro, “Casa Vissani”, pero’, sara’ affiancata da rivisitazioni della cucina tradizionale romana e laziale, interpretata con creativita’ e fantasia. Del resto, quello di unire il fine dining alla cucina regionale e’ cio’ che ha contraddistinto il percorso dello Chef umbro. Durante i primi anni di esperienza nei grandi ristoranti, quando terminava l’orario di lavoro, Vissani abbandonava i luoghi dell’alta ristorazione per scoprire le piccole trattorie dei piatti e prodotti tipici. Sono cosi’ maturate le due componenti della sua cucina: la conoscenza e la pratica della cucina internazionale e della cucina classica che si e’ unita alla freschezza, la varieta’ dei sapori e la fantasia delle cucine territoriali.

“Il Tuo Vissani” – un’idea nata con la proprieta’ dell’ex Pantaleo Food Wine Mixology – non avra’ comunque l’impronta del ristorante classico. L’offerta sara’ piu’ fresca e indirizzata anche a un pubblico giovanile: restera’ la Mixology, con l’aperitivo, e verra’ introdotto il brunch nel fine settimana. In passato lo Chef si e’ gia’ cimentato con la formula del “goumet democratico” in grado di offrire alta cucina e qualita’ alla portata di tutti, occupando le diverse fasce principali della giornata. Il progetto era “L’Altro Vissani” ed era nato da una collaborazione con Rai Eri (proprietaria del brand). Furono aperti tre ristoranti (Cortina, Capri e Orvieto) e l’obiettivo era anche la Capitale ma poi non se ne fece nulla. A distanza di sei anni, Vissani arriva ora a Roma con un format tutto suo. Per assaggiare la sua cucina bisognera’ aspettare almeno fino alla prima decade di febbraio.