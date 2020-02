La Settimana della Birra Artigianale è nata nel 2010 da un’idea di Andrea Turco, fondatore del seguitissimo blogzine Cronache di Birra, la manifestazione nel tempo ha raccolto un numero sempre maggiore di adesioni.

Lo scorso anno sono stati registrati 546 aderenti, per un totale di 597 tra eventi e promozioni. Cifre importanti che seguono parallelamente la crescita dell’intero comparto. Nel 2010 in Italia potevamo contare 311 birrifici artigianali, attualmente sono oltre 850 gli impianti in funzione. In generale, produzione e consumi pro capite di birra sono aumentati, mentre sono addirittura raddoppiati i volumi delle esportazioni. Entrando più nello specifico, la fetta di mercato relativa alla birra artigianale ha di recente superato il 3%.

Il più grande e longevo “evento diffuso” del settore, in Italia, ha come scopo la celebrazione della birra di qualità, prodotta da birrifici indipendenti e artigianali: una festa a cui sono invitati centinaia di birrai e gestori di locali, oltre a migliaia di appassionati.

Da Giovedì 16 gennaio sono ufficialmente aperte le adesioni per proporre eventi, promozioni o iniziative online, da inserire nel programma ufficiale della Settimana della Birra Artigianale 2020. La partecipazione è totalmente gratuita per pub, birrifici, beershop, ristoranti, bistrot, enoteche, associazioni e siti di e-commerce, che possono segnalare le loro iniziative sul sito www.settimanadellabirra.it

Anche quest’anno si preannuncia un ricco programma di degustazioni, cene con abbinamenti, incontri con i birrai, visite a birrifici, presentazioni di nuove birre, festival, offerte speciali e molto altro ancora. Il tutto verrà riportato, e costantemente aggiornato, sul sito della manifestazione in una sezione dedicata con i vari appuntamenti suddivisi per data e per regione.

Il Ballo delle Debuttanti

Anche per questa edizione la Settimana della Birra Artigianale sarà preceduta dal Ballo delle Debuttanti, evento in cui verranno presentate in anteprima birre inedite realizzate da diversi birrifici italiani, inserito nell’ambito della Festa delle Birre Artigianali di Eataly Roma in programma da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo.

Cronache di Birra

È un blogzine (www.cronachedibirra.it) che dal 2008 offre una finestra quotidiana su quanto accade nel mondo della birra artigianale. Costantemente primo blog di settore in Italia nella classifica Teads, ospita contributi di esperti e analisi sull’evoluzione della scena brassicola italiana e internazionale.

Gli organizzatori

Andrea Turco

Fondatore e curatore di Cronache di Birra, è giudice in concorsi nazionali e internazionali, docente e consulente di settore.

Salvatore Cosenza

È tra i soci fondatori e docente dell’Unione Degustatori Birre. Scrive di birra, cibo e ristoranti per diversi siti e guide. Raccoglie i suoi articoli sulla pagina Facebook Lieviti Digitali.