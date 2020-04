Torta alle verdure con guanciale, nel nostro menù di Pasqua

Torta salata “mille usi”

Ingredienti (per 12 persone)

Pasta: 300 gr di farina bianca*

40 gr Olio d’oliva

Grana padano grattugiato

Zucchero semolato – sale

Per le verdure

Melanzane gr 500

patate gr 500 – zucchine g 350 – peperone rosso gr 250

Emmental a fettine g 200

guanciale/prosciutto crudo a fettine gr 150

Biete gr 80

trito aromatico (maggiorana, origano, timo)

Olio d’oliva – sale – pepe

Tempo di lavorazione e cottura circa due ore

Prepara la pasta mettendo la farina e 140 gr d’acqua, l’olio, due cucchiai di grana, mezzo di zucchero, un pizzico di sale.

Lavora con la frusta per circa 2-3 minuti poi fai riposare l’impasto per 20 minuti avvolto nella pellicola.

Taglia per la lunghezza le zucchine, le melanzane e le patate. Arrostisci e pela il peperone.

Infarina e friggi le melanzane, mentre le zucchine e le patate vanno sbollentate

Intanto metti il guanciale/prosciutto a rosolare.

Ungi uno stampo di 26 cm di diametro e copri il fondo con la carta da forno.

Rivesti i bordi e il fondo con la pasta (non dimenticare di forarla con la forchetta) e riponi a strati le verdure miste, aggiungete le erbette, precedentemente ripassate un attimo in padella, e poi alternate prosciutto e fette di Emmental. Spolverate con sale, pepe e trito aromatico.

Chiudete lo stampo con la sfoglia.

Infornate la torta a 190° per circa 50 minuti.

La torta può essere servita in vari modi: a fette come primo o secondo, come “tramezzo” direbbe l’Artusi e anche, se tagliata a pezzetti, come aperitivo.

Quindi lasciamo a voi la collocazione della torta.

A mio parere e tenuto conto del classico immancabile aperitivo (corallina, pizza di Pasqua, fave e pecorino ecc) e del già gustosissimo antipasto questo piatto potrebbe essere un primo più che consigliabile. Anche qui la decorazione non va dimenticata e a corona della torta ci si possono mettere uova sode o ciuffi di erbe e fiori di stagione.

* per facilitare l’esecuzione della torta si può tranquillamente ricorrere alla pasta pronta già confezionata e se desiderate una consistenza più friabile e soft potete optare per la sfoglia, sempre confezionata…

Silvia Trevisan