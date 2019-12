Agenzia Giovani, 5 mln euro per progetti degli under 30

L’Agenzia Nazionale per i Giovani – ente vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, che si occupa per l’Italia dei programmi europei rivolti ai giovani – ha assegnato circa 5 milioni di euro a 261 progetti proposti, gestiti e realizzati da associazioni giovanili e gruppi informali di minimo 5 giovani, nell’ambito del terzo round di valutazione dei programmi Erasmus+ Gioventù in azione e Corpo Europeo di Solidarietà.

Nello specifico, le risorse europee sono andate a 148 progetti di Erasmus+:Gioventù per 3.623.781,00 euro di fondi impegnati e 113 progetti approvati in Corpo europeo di solidarietà per un impegno fondi pari ad € 2.256.267,80.

Grazie ai progetti Erasmus+ approvati saranno coinvolti 4707 partecipanti nelle azioni di mobilità e di dialogo strutturato, di questi il 35% sono giovani con minori opportunità.

Dal punto di vista geografico, per il solo Round 3, il 53% dei progetti si svolge nel Sud e nelle Isole, il 31% nel Nord e il 16% nel Centro Italia.

Le regioni che hanno avuto il maggior numero di progetti sono Sicilia, Campania, Puglia, Lazio e Veneto. Il numero dei partecipanti per il programma Corpo Europeo di Solidarietà è di 380 persone coinvolte di cui 363 volontari. Tra questi, 291 svolgeranno la loro attività in ospitalità in Italia e 72 giovani residenti in Italia svolgeranno in altri Paesi europei il proprio servizio.

Le regioni più attive sono Lombardia, Sicilia, Campania, Puglia e Lazio, confermando la correlazione tra il programma ESC e la vivacità del Terzo Settore in quei territori. Con l’approvazione delle graduatorie del terzo round si chiude l’annualità 2019.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha impegnato la totalità delle risorse assegnate all’Italia dalla Commissione Europea per i progetti Erasmus+ per l’anno 2019, che sono pari a € 11.313.709,60. Attraverso tali risorse sono stati approvati complessivamente 398 progetti sui 1510 che le associazioni italiane hanno presentato; per il programma Corpo Europeo di Solidarietà lo stanziamento è stato superiore ai 7 milioni di euro. “Questi numeri ci restituiscono un 2019 vincente”, commenta Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.