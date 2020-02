Deraglia un Freccia Rossa a Lodi, due morti

Deragliato un treno alta velocità Frecciarossa all’altezza di Livraga (Lodi) sulla linea Milano – Bologna.

L’incidente avrebbe causato due morti, entrambi ferrovieri.

Alcune vetture si sono ribaltate a seguito dell’impatto, causando oltre alla morte dei due addetti ai lavori il ferimento di altre 30 persone in modo non grave.

Dalle 5.30 la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno.

Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.