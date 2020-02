Mattarella visita scuola Manin-Di Donato, la più multietnica di Roma

Visita a sorpresa questa mattina del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla scuola Daniele Manin – Di Donato, all’Esquilino, quartiere di Roma con altissima presenza della comunita’ cinese, che in questi giorni vive momenti di preoccupazione e difficolta’ per gli effetti psicologici del coronavirus. L’istituto stesso e’ considerato il piu’ multietnico della Capitale. Mattarella ha visitato alcune classi della scuola elementare e media e si e’ intrattenuto con docenti e bambini. In una classe, come documenta un video del Quirinale, si stava affrontando un discorso, spiega una insegnante su “l’amicizia, la pace, l’inclusione”. ”

Amicizia e pace sono fondamentali e voi lo sapete, auguri”, ha detto il Capo dello Stato, rivolto ai bambini e stringendo loro le mani. In un’altra classe si stava leggendo la storia di Gulliver con l’aiuto di un mappamondo di cartone. Al termine della visita, un gruppo di ragazzi ha cantato l’Inno di Mameli e ha regalato al Capo dello Stato un cartello con la scritta ‘La scuola e’ di tutti’ e uno con ‘La costituzione italiana, art.34’ sulla scuola e il diritto all’istruzione. nep