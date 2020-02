Bacio-tour popolare e populista al cinese riluttante

Non siamo nè fobici compulsivi nè, tanto meno, razzisti ma, per favore non mettiamoci a fare le brutte controfigure del grande prof. Aiuti.

Il bacio-tour demagogico che si è svolto a Bologna e che ha preso di mira i cinesi ancora in circolazione è stata la più infelice immagine di un populismo popolare che una certa parte d’Italia poteva impersonare.

Al grido di “Il vero virus è l’ignoranza” a Bologna si è scatenata la “caccia” al cinese per poterlo abbracciare e baciare (tutto naturalmente con telecamere e fotografi al seguito) a dimostrazione che il virus non ci fa paura e che siamo vicini al popolo cinese.

Però, perché c’è sempre un però: vicini si ma non troppo, perché la solidarietà è cosa diversa che MAI e poi MAI si manifesta ed esaurisce in un brevissimo attimo di show.

Vogliamo davvero essere vicini al paese asiatico, così come lo dovremmo essere a tutti quei popoli che soffrono per insulti della natura o di altri uomini? Se così fosse potremmo usare la forma più antica di manifestazione di aiuto: la solidarietà tangibile.

La “bolognata” ha tolto a tutti noi, dignità e credibilità. Quel bacio-tour, figlio di un eccesso emotivo e scorretto ma, molto ben gestito non aveva nulla di sincero.

Senza dimenticare che i cinesi non amano particolarmente il contatto fisico, le strette di mano e tanto meno gli sbacciucchiamenti.

Se mai ci fosse stata un’occasione per dimostrare un minimo savoir faire internazionale, ecco che ci siamo bruciati anche quella.