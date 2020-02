Coronavirus, forse un italiano tra contagiati Diamond Princess

Stefano Verrecchia, capo dell’Unità di crisi della Farnesina, ha affermato che sulla situazione degli italiani che si trovano sulla Diamond Princess – la nave da crociera ancorata dal 5 febbraio al porto di Yokohama, in Giappone, che ospita sono almeno 3.700 persone, 355 delle quali sono risultate positive al Coronavirus e ricoverate in ospedale – sembrerebbe ci sia un nostro connazionale.

L’uomo “è però partito con il volo americano perché è residente in America, sposato con una donna americana, quindi in quota americana sostanzialmente, che potrebbe essere tra i contagiati”, ha spiegato Verrecchia intervenendo ad “Agora” su Rai3.

“Aspettiamo ancora delle conferme. Però sarebbe il primo caso di un italiano comunque già in volo per l’America. Tra i connazionali di cui ci dobbiamo occupare non risulta al momento alcun contagiato”, ha aggiunto.

Oltre agli Stati Uniti e all’Italia, anche Australia, Canada, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan hanno deciso di evacuare i propri cittadini che sono in quarantena a bordo della nave