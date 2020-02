Coronavirus: un morto nel Veneto

C’è il primo morto di coronavirus in Italia. La vittima è un padovano, pensionato di 78 anni.

Nuovi casi si continuano a registrare al Nord come intorno a Roma. A Ostia un presunto contagiato è sotto osservazione.

L’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato afferma “…Non bisogna creare allarmismo e un sovraccarico nella rete dell’emergenza. Abbiamo un sistema si sorveglianza efficace, capillare e attivo h 24″.

Intanto i casi in Lombardia salgono a 16. Quasi per tutti i contagiati è molto difficile risalire alla causa e al contatto primari che possono aver innescato la malattia.

Questa impossibilità rende la prevenzione di estrema difficoltà come difficilissimo diventa la possibilità di creare un cordone sanitario di reale sicurezza intorno a paesi, zone, gruppi di persone.

I tempi di contagio, per quanto non ancora del tutto definiti, possono essere di alcuni giorni e questo fa si che i contatti del singolo infettato si moltiplichino all’infinito.

Anche i sintomi iniziali non aiutano nella diagnosi, visto che il Coronavirus, si presenta come un’influenza sempre più pesante e grave tanto da costringere il paziente al ricovero. Ma fino al momento in cui arriva il responso del tampone specifico, tutta la vita ospedaliera può essere compromessa dalla presenza del paziente.

Ecco allora che per prevenire al massimo le possibilità di contagio involontario, tutti i momenti di aggregazione, i luoghi di incontri massicci vengono man mano preclusi. Anche, per quanto riguarda il lavoro, si preferisce privilegiare il tele lavoro.

Purtroppo è tempo di grandi eventi, primo fra tutti il Carnevale che è per sua natura luogo di incontro di massa.

Appena ci saranno novità ve le comunicheremo.