Mattarella ricorda Pertini a 30 anni dalla morte

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il presidente Sandro Pertini e sottolinea come “a trentanni dalla morte” la sua “testimonianza e passione civile” siano “radicate nel cuore degli italiani” e costituiscano “per la Repubblica motivo di forte gratitudine, per il suo esempio di dedizione alle istituzioni, generosità e coraggio, sin dalla sua militanza giovanile coerentemente antifascista”.

Mattarella inoltre evidenzia in una nota: “Pertini, attraversata da protagonista la storia del ‘900, fu costruttore della democrazia italiana. La militanza politica si accompagnò sempre, in lui, alla capacità di riconoscere il bene comune e i percorsi di unità nel perseguirlo. Intransigente difensore dei diritti universali e dei caratteri propri alla Costituzione, fu fermo argine a sostegno dei principi di libertà nella stagione più drammatica e sanguinosa del terrorismo. Credeva – continua il capo dello Stato – nella democrazia come traguardo di umanità, interpretando a fondo i sentimenti dei cittadini. Guardava ai giovani come continuatori dei valori di pace, giustizia e coesione sociale, democrazia e libertà, su cui è basata la Repubblica italiana. L’esempio del presidente Pertini è parte di quel patrimonio comune a cui attingere per affrontare i tempi nuovi”