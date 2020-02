Coronavirus: Spallanzani, Niccolò dimesso domani

“Nella giornata di domani, 29 febbraio, il giovane italiano rientrato dalla citta’ di Wuhan il 15 febbraio con un trasporto dell’Aeronautica militare italiana, sara’ dimesso dal nostro Istituto dopo aver completato il necessario periodo di quarantena. L’Istituto e’ felice di poter condividere questa gioia con la famiglia del ragazzo ed i suoi amici”. Cosi’ si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani, nella parte riguardante il 17enne Niccolo’, risultato negativo al test per la ricerca del nuovo Coronavirus.

“Felice che Niccolò possa riabbracciare la famiglia”, ha scritto il ministro degli esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook dopo che l’ospedale Spallanzani di Roma ha confermato che domani terminerà l’isolamento del giovane portato in Italia da Wuhan con un volo speciale organizzato dalle autorità italiane lo scorso 15 febbraio. Oggi erano attesi a Roma i familiari del giovane. La fine dell’isolamento di Niccolò “ci dà la forza e lo stimolo per continuare a lavorare con grande impegno, proprio come stiamo facendo”, ha aggiunto Di Maio ringraziando ancora una volta “l’Unità di Crisi della Farnesina, tutto il corpo diplomatico, l’Aeronautica Militare e tutti coloro che quotidianamente danno il massimo per i nostri connazionali in patria e all’estero”. “Questa è l’Italia e deve renderci orgogliosi”, ha concluso il ministro.