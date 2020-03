Coronavirus, una pizza per due: pace fatta tra Italia e Francia

Una pizza per due. E per firmare simbolicamente la pace tra Italia e Francia dopo le polemiche esplose per il video satirico che Canal Plus aveva diffuso – e poi ritirato con scuse – sulla pizza al coronavirus. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, si sono incontrati in una pizzeria del centro su invito di Di Maio che Masset ha volentieri accettato. Dopo foto e video, ministro e ambasciatore si sono seduti a un tavolo del locale – in piazza Augusto Imperatore – dove hanno mangiato pizza e hanno intrattenuto una breve e informale conversazione.

Il governo francese si era già ieri dissociato dalla trasmissione del video da parte di Canal+ in cui si vedeva un pizzaiolo tossire e starnutire su una pizza appena sfornata. Anche la tv privata francese aveva presentato le sue scuse e aveva ritirato dal suo sito web il filmato che, comunque, era andato in onda e aveva provocato le proteste del ministero degli Esteri italiano e di esponenti politici di maggioranza e opposizione.