Festa della Donna auguri

Un 8 marzo diverso da quelli che l’hanno preceduto. Forse un po’ frastornato da questa emergenza imprevista.

Ed è proprio ora che dobbiamo dimostrare tutta la nostra forza, la nostra capacità di adattamento e la nostra abilità a conciliare la vita di tutti i giorni e le necessità familiari con le inattese emergenze di questi giorni.

Gli uomini del potere decidono e dispongono NOI dobbiamo affrontare e gestire quello che viene dettato: dalla medicina, dalla politica, dal buonsenso, dalle carenze socio-organizzative.

A tutte NOI oltre agli auguri e a un fiorellino un grazie senza confini per come sappiamo essere e per come reggiamo, alla fin fine, le vere fatalità della vita