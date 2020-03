Conte, stanziati 25 mld per emergenza coronavirus

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi di euro da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”. lo dice il premier Conte in conferenza stampa al termine del Cdm. “Sono lieto del cima che si sta definendo a livello europeo”, aggiunge.

CONGEDO PARENTALE DI 15 GIORNI

Tra le misure proposte dalla ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti, nel piano degli aiuti del governo alle famiglie, c’è un congedo parentale di 15 giorni. La misura sarà ripartiti tra i genitori in modo proporzionale per non sbilanciare il peso sulle donne. Per le famiglie omogenitoriali dovrebbe essere riconosciuto il massimo all’unico presente e lo stesso dicasi per il coniuge di chi in ospedale copre senza sosta turni diurni e notturni.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Mentre il ministro del Lavoro Catalfo ha dichiarato che si sta occupando di elaborare norme che vadano a tutela di famiglie e imprese con ammortizzatori sociali, una cassa in deroga speciale che vada a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore cui appartengono su tutto il territorio nazionale”

“STOP ATTIVITA’ IN LOMBARDIA? ASPETTIAMO RICHIESTE MOTIVATE”

Il premier – riguardo alla ulteriore stretta che la Lombardia ha fatto sapere di voler chiedere al governo Conte – ha dichiarato: “Siamo in attesa di richieste motivate. Non c’è nessuna chiusura verso misure più restrittive”.