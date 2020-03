Dopo Varsavia anche Cracovia illuminata dal tricolore

Si susseguono in Polonia le manifestazioni di solidarietà nei confronti dell’Italia a causa dell’emergenza del coronavirus. Come avvenuto nei giorni scorsi a Varsavia, dove il palazzo presidenziale e lo stadio nazionale sono stati illuminati con i colori della bandiera italiana e la scritta “Solidarnosc” (Solidarietà), anche la città di Cracovia ha scelto dei gesti simbolici di questo tipo. Come annunciato dal sito web del comune, infatti, tre luoghi significativi della città polacca – lo stadio Tauron Arena, il Centro congressi e la pista ciclabile – sono stati illuminati con il tricolore. Nei giorni scorsi anche la Filarmonica di Stettino è stata illuminata con i colori della bandiera italiana.

