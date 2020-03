Speranza, “misure estese almeno fino a Pasqua”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che le misure di contenimento imposte a causa del coronavirus verranno prolungate fino a Pasqua (12 aprile). Lo riferisce l’emittente televisiva francese “France 24”, ricordando che dall’inizio della pandemia in Italia sono morte più di 11.500 persone. Ieri, 30 marzo, sono stati annunciati 812 decessi in 24 ore. Un aumento del 4%, la metà di quanto registrato quattro giorni prima, quando il trend era all’8,3%. Cala anche il numero delle persone positive in Lombardia, arrivando a 25.006, contro i 25.392 del giorno prima. “Possiamo sperare di raggiungere il picco tra sette o dieci giorni”, ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

