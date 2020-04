Pasqua di mille preoccupazioni e incertezze

La Pasqua 2020 verrà ricordata come la più difficile del dopoguerra. Il Covid ci ha abbattuti ma non battuti. Ed è questa la nostra forza e anche la nostra speranza. Perchè senza l’impegno, il coraggio e la tenacia, che ci scorrono nelle vene, non saremmo ancora qui e pronti a batterci nuovamente. Colpiti da più parti ma, mai schiacciati e vinti

Stampa