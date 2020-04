Ue, ok della Commissione ad aiuti per imprese italiane

La Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti a sostegno delle imprese italiane pari a 200 miliardi di euro per fronteggiare gli effetti dell’epidemia di coronavirus. Il pacchetto di liquidità, si legge in una nota della Commissione Ue, è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020.

Gli aiuti previsti “consentiranno garanzie pubbliche sui nuovi prestiti e sul rifinanziamento di prestiti esistenti per tutte le imprese, comprese le grandi società. Insieme all’altro pacchetto per sostenere i lavoratori autonomi, le Pmi e le società a media capitalizzazione colpite nel contesto dell’epidemia di coronavirus, questo nuovo regime aiuterà le aziende a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento in questi tempi difficili”, ha detto la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza. “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano aiutare a mitigare gli effetti dell’epidemia di coronavirus”, ha aggiunto Vestager.