Mattarella, un uomo solo, a ricordare il 25 Aprile

Senza musiche nè parate, solo e con la mascherina, così come lo siamo tutti in questi giorni, il Presidente Mattarella non è mancato all’appuntamento con la Festa Nazionale della Liberazione.

Lui, l’altare al Milite ignoto, e una semplice corona d’alloro con i simboli del nostro Tricolore. Intorno al Presidente una Capitale vuota e surreale.

Un appuntamento con la storia che ci resterà per sempre impresso.

Un gesto che vale più di mille dichiarazioni!

Grazie Presidente

foto ufficiali sito Quirinale