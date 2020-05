Controlli in stazioni, capolinea bus e caselli autostrade

Questo 1° maggio così surreale e inaccessibile apre, però, le porte ad uno dei primi ponti della bella stagione. Così la voglia e il bisogno di “evadere”, di vedere panorami diversi da quello solito che ci rimanda la finestra di casa, il mare e le campagne tanto vicine alla Città, sono delle Sirene tentatrici. Ma a ricordarci che siamo ancora in pieno lockdown ci pensano i controlli rafforzati proprio per queste giornate.

Controlli in stazioni ferroviarie, aeroporti, caselli autostradali, ma anche ai capolinea di bus, principali stazioni metro e nei parchi pensati per evitare assembramenti e “fughe” non autorizzate.

Roma si prepara alla Fase 2, con una certa apprensione e attenzione al comportamento dei cittadini.

Lunedì si allenteranno le maglie dei divieti imposti per limitare i contagi da Covid.

Ma come continua a ripetere il Presidente Conte non è un “libera tutti” . Quindi la vaga prima prova di ritorno alla normalità non sarà altro che un test sul nostro rispetto alle misure che ancora (e a maggior ragione) restano in vigore: mascherine SEMPRE, guanti, distanze di sicurezza, limitazione negli spostamenti…

In questi tre giorni che sembrano proprio fatti per imitare un lungo week end le maglie dei controlli saranno severissime e le multe belle salate.

Ancora un po’ di pazienza da parte nostra potrebbero gettare le basi della sicurezza di domani