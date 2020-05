Boccia: “Spostamento tra regioni dal 3 giugno? Stop se c’è rischio”

Il via libera agli spostamenti dal 3 giugno “dipenderà dalla condizioni della regione”: lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia intervenuto a Mattino Cinque. Gli spostamenti tra regioni dal 3 giugno “dipenderà dalla condizioni della regione. Se la regione è a basso rischio probabilmente sarà consentito”, ha detto Boccia. “Se una regione è ad alto rischio di sicuro non potrà ricevere ingressi da altre regioni, ma speriamo non sia così”, ha aggiunto.

Rispetto alla movida in questa fase, il ministro ha precisato che “non è accettabile. So che è faticoso dire ai ragazzi di stare a casa, ma la sicurezza non è un optional ma un obbligo e lo Stato interviene. Bisogna spiegarlo ai giovani che finora sono stati bravissimi”, ha concluso Boccia.