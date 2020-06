App Immuni, scaricata da più di 2 milioni di italiani

L’app immuni è stata accolta bene dai cittadini e più di 2 milioni l’hanno già scaricata: così il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, a “Uno Mattina” su Rai1. “L’app Immuni è stata accolta bene dai cittadini che ne hanno apprezzato la semplicità e la funzionalità. Più di 2 milioni l’hanno già scaricata. Oggi parte in 4 Regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia) e gradualmente partirà su scala nazionale”. Il ministro ha spiegato che si tratta di uno “strumento digitale importante per proteggere noi stessi e le persone che ci sono care. Un aiuto per muoversi con più sicurezza in questo momento di ripresa, riducendo possibili nuovi focolai sul territorio”.

