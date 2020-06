Alex Zanardi investito, è molto grave

L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante.

(Alex Zanardi è nato nel 1966 a Bologna. Da sempre grande sportivo e soprattutto amante dei motori ha esordito nella F1 dopo diverse gare per varie scuderie, approda alla Benetton, su insistenza di Flavio Briatore, poi la Minardi. Dal ’93 al ’94 è alla Lotus. Intanto ebbe vari incidenti, in pista come fuori pista. Carattere esuberante e sprezzo del pericolo ne fecero un pilota capace di tutto. Nel ’99 il grande salto alla Honda e la corsa fatale (in Germania) quando un’altra vettura lo investì in pieno distruggendo la sua monoposto e troncandogli le gambe. Lunga riabilitazione e tante sofferenze ma Alex non molla e ricomincia una sfolgorante carriere nel mondo dello sport paralimpico. Con la sua handbike ha vinto 8 titoli mondiali, 2 medaglie d’oro e 1 d’argento. La fortuna non l’ha assistito ma, la sua forza, la sua allegria, il suo impegno e soprattutto il mantra “mai arrendersi” fanno di lui un simbolo e quando lo senti parlare è come se ti desse la carica e la tua vita cambiasse corso e colori. ndr. anna ricca)