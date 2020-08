Virgina Raggi si ricandida sindaco di Roma

“Vado avanti, mi ricandido’. E’ quanto ha comunicato, secondo quanto si e’ appreso, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza nel pomeriggio.

“Oggi Virginia Raggi ha annunciato che si ricandiderà come sindaco di Roma. I giochi di palazzo e le alchimie vecchia maniera non ci appartengono e mai ci apparterranno. Siamo fedeli amanti di chiarezza e trasparenza: per questo la Sindaca comunica la sua volontà senza tanti fronzoli e giochi di parole”. Lo scrive su Facebook l’assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis. “Ora gli altri potranno proseguire con tentativi di inciucio e manovre maldestre. Noi, invece, siamo determinati a proseguire nel nostro percorso lineare, distante anni luce da qualsiasi portatore di interesse. A differenza degli altri non abbiamo mai dovuto rendere conto a nessuno, se non ai cittadini. La prima fase è stata dedicata al risanamento e alla rimessa in moto della macchina. Ora puntiamo ad accelerare con forza: avere le mani libere, sempre, è un valore aggiunto senza eguali”.

Anche il consigliere metropolitano, Paolo Ferrara annuncia su Facebook che “Virginia Raggi ha detto che correrà nuovamente per fare la sindaca di Roma”. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti”, aggiunge Ferrara riportando le parole della sindaca.