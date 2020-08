Scuola: Presidi, vogliamo sapere data consegna nuovi banchi

“Chiediamo al commissario Arcuri che venga pubblicato il prima possibile il calendario di consegna dei banchi monoposto. L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e non e’ possibile che i Presidi vengano a saperlo il giorno prima: per organizzare tutto serve un minimo di anticipo”. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi, spiega le sue preoccupazioni in vista del 14 settembre.

“Al momento – conferma – non sappiamo niente di ufficiale. Siamo in attesa della riunione del Comitato tecnico scientifico in programma per dopodomani, riunione nella quale si fara’ il punto della situazione e, speriamo, si daranno indicazioni piu’ stringenti sull’utilizzo della mascherina. E’ evidente che in assenza di banchi monoposto si porra’ un problema di distanziamento e l’unico antidoto finira’ con l’essere proprio la mascherina”. Per Giannelli, “serve la collaborazione di tutti, a partire dai genitori chiamati a spiegare ai loro ragazzi come la mascherina sia un dispositivo di protezione fondamentale. La scuola mette in comunicazione 30 milioni di persone, interi nuclei familiari con genitori e nonni, ed e’ evidente che con l’aumento della promiscuita’ tra gli individui cresce anche il rischio di contagio”.

“Se ci sara’ un caso positivo all’interno di una scuola bisognera’ valutare la chiusura dell’istituto solo di concerto con l’autorita’ sanitaria, cioe’ la Asl, e dopo avere valutato le circostanze. Non ci possono essere regole generali ne’ ci si puo’ affidare esclusivamente a parametri numerici”, conclude il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli.