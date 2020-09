Meteo, i prossimi giorni saranno roventi

Temperature in aumento nei prossimi giorni

CALDO ANOMALO E LOCALMENTE INTENSO NEI PROSSIMI GIORNI: l’anticiclone afro mediterraneo che ha messo le sue radici su gran parte dell’Europa centrale e occidentale continuerà a portare clima piuttosto caldo anche in Italia con temperature decisamente più alte del normale. Il caldo potrà essere anche intenso seppur localmente tra domenica e la giornata di lunedì quando le massime potranno raggiungere anche i 35°C. Vediamo un dettaglio per i prossimi giorni.

TEMPERATURE DOMENICA: giornata molto calda quasi ovunque con l’unica eccezione delle Isole Maggiori dove i valori di temperatura saranno in linea con le medie del periodo. Altrove valori anomali fino a 5-6°C in più sulla norma al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. In aggiunta l’afa sarà elevata lungo tutta l’area adriatica dalla Romagna alla Puglia.

Temperature massime domenica

TEMPERATURE LUNEDÌ: ulteriore seppur lieve rialzo termico con temperature che si portano sopra media anche in Sardegna, resistono valori normali in Sicilia. Massime elevate nell’entroterra tirrenico con punte di 35°C su Toscana, Lazio e Campania, possibili valori fino a 34/35°C anche a Roma oltre che a Firenze.

Temperature massime lunedì

TEMPERATURE MARTEDÌ: leggero ridimensionamento termico sull’Italia, tornano in media Liguria, medio e basso Adriatico, resta in media la Sicilia. Ancora sopra media tutta l’area tirrenica, la Sardegna e la Valpadana seppur con valori inferiori al lunedì.

Temperature massime martedì

GIORNI SUCCESSIVI: lieve e contenuta diminuzione ma non sufficiente a riportare in linea anche le temperature delle altre zone d’Italia che resteranno ancora localmente sopra media.

(fonte 3BMeteo)