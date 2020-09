L’ultima follia: monopattini in autostrada di notte

Sulla Roma-L`Aquila in monopattino elettrico. Ecco il nuovo gioco che può rivelarsi mortale, come se non bastassero gli incidenti e i morti in Città….

La strafottenza di chi sfreccia col monopattino sulle corsie preferenziali, in tangenziale e perfino in autostrada non ha più limiti. Così come è accaduto – denuncia ‘’Il Messaggero – la scorsa notte sulla A24 (precisamente sul tronchetto Roma-L’Aquila) quando diversi automobilisti si sono trovati davanti un ragazzo alla guida di un monopattino.

«Ce lo siamo trovato a bordo del mezzo tra le auto che sfrecciavano sotto la galleria – racconta un automobilista – Poteva scapparci il morto’’.

Cinque o sei macchine hanno fatto fatica a evitarlo. Ci sono state frenate pericolose, e quello non si è nemmeno fermato. Poteva succedere una tragedia.

Era già successo a luglio. Un ragazzo, zainetto in spalla, in pieno giorno, era stato ripreso da un automobilista mentre scorrazza nel tratto urbano dell’autostrada (sempre la A24) in prossimità dello svincolo con il Grande Raccordo Anulare. E ogni volta è sempre peggio.

Le regole ci sono ma in pochi le rispettano , e quelli che non lo fanno penalizzano tutti gli altri che vogliono godersi questa nuova forma di mobilità.