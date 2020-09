Covid: ecco il piano dello Spallanzani in caso di seconda ondata

Pronto allo Spallanzani un ‘piano di attivazione e preparazione’ per una eventuale seconda ondata di Covid. Il piano prevede la possibilita’, se necessario, di arrivare a 281 posti letto totali, con 55 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.I posti attualmente attivi sono 192 di degenza ordinaria e 35 di area critica, per un totale di 224.

Secondo quanto si apprende, con la rimodulazione prevista dalle Azioni di fase VI del recente documento regionale i posti di degenza ordinaria saranno 206 concentrati in una vasta area omogenea in aggiunta a 20 posti letto concentrati in un’area funzionale allocata in un padiglione Covid free per un totale di 261 posti letto (226 di degenza ordinaria +35 di area critica), incrementabili a 281 (226 di degenza ordinaria + 55 di area critica) con l’attivazione, se necessario, di ulteriori 20 posti di area critica gia’ allestiti e prontamente riconvertibili.

“Una seconda ondata non e’ ineluttabile”. Lo ha sottolineato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia. “I dati – ha aggiunto – sono al di sotto di quelli attesi. Questo significa che dobbiamo essere pronti, preparati, ma non che stiamo in una situazione catastrofica. Significa anche che dobbiamo mantenere la responsabilita’ con l’uso della mascherina, il lavaggio mani e, soprattutto, con il distanziamento”, ha aggiunto assicurando che, comunque, “il sistema e’ pronto”.

“Abbiamo validato il test salivare come Spallanzani e probabilmente a partire da lunedi’ partiremo con una sperimentazione nelle scuole del Lazio, eseguendolo su 800 mila studenti”, ha concluso il direttore.