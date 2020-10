Trump e la first lady positivi al Coronavirus

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la first lady Melania sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso Trump tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, poche ore dopo la notizia della positività al virus di una delle più strette collaboratrici del presidente, Hope Hicks.

Trump ha cancellato il viaggio in Florida previsto oggi nell’ambito della sua campagna elettorale. Lo afferma la Casa Bianca, aggiungendo che la positività del presidente avrà un effetto sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto.

“Questa notte la First lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19”, recita il tweet. “Inizieremo la quarantena e il processo di recupero immediatamente. Ne usciremo assieme”, ha scritto Trump. Hicks, che ha accompagnato Trump al primo dibattito presidenziale di martedì 29 settembre, si è sottoposta a tampone mercoledì sera, di ritorno da un comizio elettorale del presidente nel Minnesota, dopo aver accusato lievi sintomi influenzali.

La Casa Bianca ha annunciato che Trump si è già sottoposto ad un test, e che il risultato verrà comunicato in tempi brevi. Trump aveva precedentemente confermato via Twitter che una delle sue più strette collaboratrici, Hope Hicks, è risultata positiva al coronavirus. “La first lady ed io siamo in attesa dei risultati dei test. Nel frattempo, abbiamo avviato la procedura di quarantena”, ha scritto il presidente.