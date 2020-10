Coronavirus, Cdm proroga stato emergenza al 31 gennaio 2021

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che proroga lo stato di emergenza per l’epidemia da coronavirus. L’emergenza è stata prolungata fino al 31 gennaio 2021.

Il decreto approvato dal consiglio dei ministri contiene anche l’obbligo di portare con se’ le mascherine e di indossarle all’aperto in presenza di altre persone non conviventi. L’obbligo sara’ poi contenuto anche nel prossimo dpcm. Intanto il consiglio dei ministri ha prorogato la vigenza di del dpcm che scadeva oggi fino al 15 ottobre.

In particolare l’obbligo di indossare la mascherina varra’ “in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento” da altre persone. E’ questa, a quanto spiegano fonti di governo, la disposizione adottata dal Consiglio dei ministri e relativa al nuovo obbligo che sara’ in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid. L’obbligo non vale se si e’ all’aperto in un luogo isolato con persone conviventi.

Chi non si adegua, per scelta personale o per sbadataggine, rischia multe da 400 euro a 1.000 euro.

Il testo prevede anche che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilita’ di adottare ordinanze piu’ restrittive