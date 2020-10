No mask e sovranisti a San Giovanni, tensione con i giornalisti

“No alla dittatura sanitaria strumento di una dittatura più grande che serve a distruggere la società occidentale”: fra slogan urlati e cartelloni inneggianti alla libertà, è in corso a piazza San Giovanni a Roma la manifestazione dei no mask e dei sovranisti monetari che chiedono una moneta sganciata dall’euro.

Alcune centinaia di persone, molti con la mascherina abbassata malgrado l’esortazione di chi dal palco sottolinea che è necessario indossarla perché queste sono le regole. Ed è proprio per non aver ottemperato all’obbligo di mascherina e aver rifiutato di fornire i documenti che uno dei manifestanti è stato portato via dalla Polizia, presente numerosa. Subito sono scattate le proteste di un gruppo di manifestanti.

Dopo il sit in alla Bocca della Verità prosegue la protesta “ma non chiamateci negazionisti o no vax”, affermano, ” vogliamo solo ribadire il rispetto della Costituzione e della democrazia. Vogliamo che le nuove generazioni siano libere”. E assicurano: “la mascherina fa male”. Insulti rivolti anche ai giornalisti in piazza, accusati dai no mask di essere “servi del regime”