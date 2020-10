Conte, situazione molto critica, ma non come marzo

Dopo l’intervento di ieri al Senato, il premier Giuseppe Conte si presenta alla Camera per riferire sullo stato della pandemia e sui provvedimenti adottati dal governo. I presenti sono soltanto un centinaio e di fronte a loro il premier difende con forza l’operato del governo nei mesi passati. Rivendica come l’Italia sia uno dei pochi paesi in grado di fornir emilioni di mascherine agli studenti. Spiega che l’ultimo Dpcm non è passato al vaglio preliminare del Parlamento per motivi di urgenza. E aggiunge che “ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione di bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali, con l’obiettivo di individuare il punto di equilibrio che, nell’assicurare alla salute la tutela più intensa, comporti il minor sacrificio possibile degli altri diritti fondamentali pure coinvolti”.

“Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima: stavolta, però forti dell’esperienza della scorsa primavera, dobbiamo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti. Pronti a intervenire nuovamente se necessario”, dice il presidente del Consiglio

Il premier ricorda che “al di là delle misure restrittive adottate, tanto più rigoroso sarà il rispetto delle prescrizioni da parte di ciascuno di noi, tanto più efficace sarà il contenimento del rischio di contagio e più possibile superare questa seconda ondata con il minor sacrificio per il Paese”. “Sono fiducioso – dice Conte – che l’intera comunità nazionale saprà esprimere, anche questa volta, come già accaduto in occasione della prima ondata, la serietà, la forza d’animo e la determinazione necessarie a superare la difficile sfida che stiamo vivendo e che sono state sottolineate e apprezzate a livello internazionale”. Conte spiega che “i contraccolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall’inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese. È per questa ragione che rifinanziamo con 5 miliardi un nuovo e ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata”.

Il presidente del Consiglio dice ai deputati che i numeri della seconda ondata preoccupano, ma che “l’Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se questa si sta rivelando molto critica”.

Conte rende poi omaggio agli operatori sanitari: “L’immane lavoro” svolto nei mesi scorsi – dice – “ci spinge, oggi, ad affrontare con una strategia diversa la pandemia, concentrando l’attenzione, a livello nazionale, esclusivamente su quelle misure volte a limitare le condotte e i comportamenti più direttamente riconducibili alla sfera delle relazioni sociali e ricreative, attualmente veicolo – ce lo segnalano le evidenze epidemiologiche – di maggiore diffusione del virus. Ci manteniamo vigili e flessibili per valutare l’andamento della curva di questi giorni, che registra comunque delle criticità”.