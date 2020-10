Torna l’ora solare, forse per l’ultima volta

Lancette indietro di un’ora (dalle 3 alle 2) nella notte tra sabato 24 e domenica 25.

L’ora solare sarà in vigore fino all’ultimo week end di marzo.

Con il cambio dell’ora ci ritroveremo improvvisamente nel clima invernale, con giornate sempre più brevi e poco soleggiate. Sorvoliamo sui consigli di carattere “medico/psicologico” perchè, in questo momento le priorità sono ben altre e davvero importanti. Il 2020 potrebbe però essere l’ultimo anno del cambio di orario dato che circa 2 anni fa è staPoco più di due anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata la proposta della sua abolizione. A una consultazione generale pare che il 76% dei voti sia andata a favore dell’abolizione. Certo il parere dei Paesi del nord ha pesato in modo evidente ma, va da sé, che quelle popolazioni sono sopraffatte dal buio e non sono propense ad aggiungerne altro. Quindi occhio agli orologi di casa anche per le nuove indicazioni dei DPCM.