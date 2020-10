Nizza, tre morti dopo attacco in cattedrale

Attacco all’arma bianca nei pressi della chiesa di Notre-Dame, a Nizza: secondo BFM-TV (Clicca qui per la diretta) ci sarebbero almeno tre morti e diversi feriti.

#ÚLTIMAHORA‼️Ataque con cuchillo junto a la Basílica de #NotreDame de #Niza. Un muerto y varios heridos, informa @Europe1. El alcalde (@cestrosi) dice que el agresor ha sido detenido por la policía local. 🎦 Se escuchan varios disparos:

pic.twitter.com/j9e9KVmHLQ — eSPAINews (@eSPAINews) October 29, 2020

Secondo quanto riferito da fonti di polizia, tra le vittime anche una donna decapitata. L’aggressore sarebbe stato ferito e si trova in ospedale. Non si esclude la presenza di complici.

Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha commentato su Twitter l’attacco scrivendo che “tutto lascia pensare a un attentato terroristico all’interno della Basilica di Notre-Dame”. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato che è stata aperta una cellula di crisi. L’aggressore è rimasto ferito durante il fermo da parte della forze dell’ordine. La seduta all’Assemblea nazionale è stata sospesa per osservare un minuto di silenzio in omaggio alle vittime. Il presidente francese, Emmanuel Macron, si recherà sul posto in mattinata.